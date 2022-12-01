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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات سوريا الديمقراطية تنفي مشاركتها في القضاء على زعيم تنظيم داعش

زعيم تنظيم داعش
زعيم تنظيم داعش

أكدت قوات سوريا الديمقراطية، عدم مشاركتها في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن القرشي، وأنها علّقت عملياتها ضد التنظيم على خلفية الهجمات التركية على شمال سوريا.

 

ونقلت روسيا اليوم عن بيان ل "قسد" قولها : "تشكل حماية مناطقنا وشعبنا في شمال وشرق سوريا من العدوان التركي الأولوية القصوى لقواتنا في الوقت الحالي، وعلى الرغم من ذلك فأن قواتنا تكافح بكل جهدها لمنع زيادة خطر "داعش" سواء من خلال توجيه الضربات الاستباقية المنظمة لمنع التنظيم الإرهابي من الاستفادة من الظروف الذي أحدثها العدوان التركي، أو من خلال منع مرتزقته من الهجوم على المخيمات التي تحوي عائلاته وكذلك السجون".


وتابع البيان : "لهذا، نعلن أننا لم نشارك أبدا في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الجديد أبو الحسن القرشي ولا علاقة لنا بعملية قتله بشكل مباشر أو غير مباشر".

 

وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في وقت سابق وقف عملياتهم ضد تنظيم "داعش" بعد الهجمات التركية على شمال سوريا الأسبوع الماضي.

 

وشنت تركيا في وقت سابق، ضربات جوية ضد الأكراد في سوريا والعراق ردا على هجوم اسطنبول. 

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