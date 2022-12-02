شباب الشرقية: تنظيم لقاءات توعوية عن التغيرات المناخية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للشباب والفتيات لرفع الوعي الصحي والبيئي لديهم واكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتمام كبيراً بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وكذلك تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنظيم لقاءات توعوية بمشاركة 30 شاب وفتاه من أعضاء فرق التطوع بمركز شباب المهدية التابع لإدارة ههيا الرياضية وذلك بهدف نشر الوعي المجتمعي والبيئي لدى النشء حول تحديات التغير المناخي والبيئي والتعرف على أرائهم نحو إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تم عقد ورش عمل لتعليمهم كيفية اعادة تدوير خامات من البيئة وصنع منتجات صالحة للاستخدام مره أخرى وكذلك عقد جلسات حوارية لتبادل الخبرات ومناقشة قضية التغيرات المناخية المؤثرة على كافة مناحي الحياة والتي ظهرت نتيجة للثورة الصناعية والتكنولوجيا ونتج عنها غازات وانبعاثات تسمى غازات الاحتباس الحراري التي تسببت في ارتفاع درجة حرارة الأرض.