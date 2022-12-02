شاهد.. لحظة مقتل زعيم تنظيم داعش في درعا السورية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تفجير زعيم تنظيم داعش الإرهابي المدعو ابو الحسن الهاشمي القرشي لنفسه مما أدى الى مقتله على الفور.

وكانت مصادر أمنية سورية قد كشفت أن متزعم “داعـش” المدعو “أبو الحسن الهاشمي القرشي”، الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام هو ذاته المدعو “عبد الرحمن العراقي”، والمعروف باسم “سيف بغداد”، قد قُتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش العربي السوري ‏بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم “داعـش” في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في ١٥ تشرين الأول من هذا العام.

وبحسب" اخبار سوريا الوطن "كان “أبو الحسن الهاشمي القرشي”، المدعو بـ ”العراقي – سيف بغداد”، يُعد "الأمير العام" لتنظيم “داعش” في المنطقة الجنوبية،

وقد قُتل مع كامل أفراد مجموعته إثر استهداف مقره في الحي الشمالي لمدينة جاسم في ريف درعا وتم إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام السورية حينها.

وتزعم “القرشي”، وهو عراقي الجنسية، عمليات التنظيم، والإشراف على مد نفوذه باتجاه الأراضي الأردنية والعراقية والسورية

وهو المسؤول الأول عن مخطط عمليات الاغتيال التي كانت تُدار في المنطقة الشمالية من محافظة درعا عبر شبكة يقوم عملها على مبدأ الفتوى ضمن ما يشبه محكمة قصاص تم إنشاؤها في إحدى مزارع مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي.

وكان “القرشي” يُدير عمليات الاغتيال من خلال مجموعة قياديين في التنظيم، حيث تمكنت القوى الأمنية بمساندة المجموعات المحلية الرديفة من القضاء على عدد منهم في وقتٍ سابق، ومن بينهم المدعو “أبو سالم العراقي”، الذي قُتل بعد فراره من مدينة طفس وملاحقته من قِبل عناصر القوى الأمنية

الذين اشتبكوا معه قبل أن يفجّر نفسه.

وأعلن تنظيم “داعش” منذ أيام مقتل متزعمه المدعو “أبو الحسن الهاشمي القرشي” وتعيين المدعو “أبو الحسين الهاشمي القرشي” خلفاً له.

وتم إعلان مقتل متزعم التنظيم، في كلمة صوتية للمتحدث الرسمي للتنظيم “أبو عمر المهاجر”، التي نُشرت في معرّفات التنظيم (مؤسسة “الفرقان”، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش) على قناة “تلغرام”، دون تحديد المكان أو الزمان أو الجهة المسؤولة عن مقتل متزعمهم.

