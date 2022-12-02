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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل عن منح الحكومة الصينية لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الوادي الجديد

جامعه الوادي الجديد
جامعه الوادي الجديد

تنظم كلية الزراعة بالجامعة، بعد غد الأحد، بالتعاون مع مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بجامعة الوادي الجديد، ورشة عمل عن منح الحكومة الصينية (CSC) لطلاب الماجستير والدكتوراه.

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تقام الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 

تبدأ الندوة الساعة الثانية والنصف ظهرا، بقاعة مركز تنمية قدرات بالمبنى الإداري بالجامعة، على من يرغب الحضور الرجاء التسجيل على الرابط التالي

https://forms.office.com/r/pb6TRe29Ys

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد ورشة عمل الدراسات العليا التكنولوجيا الماجستير والدكتوراه جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد نائب رئيس الجامعة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

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