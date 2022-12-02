ورشة عمل عن منح الحكومة الصينية لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة الوادي الجديد

تنظم كلية الزراعة بالجامعة، بعد غد الأحد، بالتعاون مع مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بجامعة الوادي الجديد، ورشة عمل عن منح الحكومة الصينية (CSC) لطلاب الماجستير والدكتوراه.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



تبدأ الندوة الساعة الثانية والنصف ظهرا، بقاعة مركز تنمية قدرات بالمبنى الإداري بالجامعة، على من يرغب الحضور الرجاء التسجيل على الرابط التالي

https://forms.office.com/r/pb6TRe29Ys