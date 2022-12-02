مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن ازمة خالد الغندور وقرار رحيل من عدمه

ونشر الغندور، منشورات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، تكلم فيها عن قرب انتهاء تعاقده مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر المنقضي.

وأكدت مصادر داخل قناة الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ومجلس إدارة قناة النادي الفضائية، لم يعلق على تلميحات خالد الغندور لنهاية عقده لتأكده بأن مقدم برنامج زملكاوى لا يملك عروضا أخرى مثلما يلمح، خاصة أنه محسوب على الزمالك جملة وتفصيلا.

وكشفت المصادر، عن عدم مغادرة خالد الغندور لقناة الزمالك الفضائية مثلما يلمح لنهاية عقده كمذيع محترف ينتهي عقده، وترك الكلمة لإدارة القناة في تجديد التعاقد معه أو من عدمه.

وبالنسبة لتحديد مصير خالد الغندور، استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تجديد التعاقد مع المذيع خالد الغندور، بعد انتهاء عقده داخل قناة الزمالك بشكل رسمي يوم الأربعاء 30 نوفمبر.