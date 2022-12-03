عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر عبد العزيز: اختلاق الشائعات سلاح الإخوان الأساسي طوال الفترة بعد 2013..فيديو

تنظيم الإخوان
تنظيم الإخوان

أكد دكتور ياسر عبد العزيز، الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، أن تنظيم الإخوان على عكس ما يعتقده الكثيرون من غير المتخصصين، هو ضليع في تسخير واستخدام الوسط الإعلامي لمصلحة التنظيم.

إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني

مصادر تركية تكشف معلومات خطيرة عن تنظيم الإخوان

وقال ياسر عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مصر جديد”، عبر فضائية “etc”، أن طبيعة عمل الصحفي هو الإنفتاح على الجميع وتبادل الأفكار والحجج.

 

وتابع الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، أن “اختلاق الشائعات” سلاح الجماعة الأساسي طوال الفترة التي اعقبت 2013، مؤكدا أنه يتم بث معلومات كاذبة والتخديم عليها.

 

 اختلاق الشائعات والأكاذيب.

وأشار ياسر عبد العزيز إلى أن سلاح الجماعة يعتمد بالأساس على اختلاق الشائعات والأكاذيب.

تنظيم الإخوان ياسر عبد العزيز الوسط الإعلامي اختلاق الشائعات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

ماتوا خلال شهر العسل.. القصة كاملة لوفاة عروسين في حادث بالمنيا

أمريكا: فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي ضربة كبيرة لبوتين

ضربة موجعة للاحتلال.. ماذا فعل العرب في كأس العالم أثار دهشة الغرب؟

شاهده الآن قبل الاختفاء ... حامي الأرض يظهر فى سماء مصر حاليا

مجدي طلبة: هزيمة السوبر وراء تراجع الزمالك في الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

ضربوا الممرضات بالكرباج .. جمال شعبان يضع حلولا لأزمة مستشفى قويسنا

بعد بكائها وتخوفها من الحضور.. جلسة تصوير شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر

بحضور كبار الشخصيات.. إليسا تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ