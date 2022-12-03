ياسر عبد العزيز: اختلاق الشائعات سلاح الإخوان الأساسي طوال الفترة بعد 2013..فيديو

أكد دكتور ياسر عبد العزيز، الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، أن تنظيم الإخوان على عكس ما يعتقده الكثيرون من غير المتخصصين، هو ضليع في تسخير واستخدام الوسط الإعلامي لمصلحة التنظيم.

وقال ياسر عبد العزيز، خلال لقاء له لبرنامج “مصر جديد”، عبر فضائية “etc”، أن طبيعة عمل الصحفي هو الإنفتاح على الجميع وتبادل الأفكار والحجج.

وتابع الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي، أن “اختلاق الشائعات” سلاح الجماعة الأساسي طوال الفترة التي اعقبت 2013، مؤكدا أنه يتم بث معلومات كاذبة والتخديم عليها.

اختلاق الشائعات والأكاذيب.

وأشار ياسر عبد العزيز إلى أن سلاح الجماعة يعتمد بالأساس على اختلاق الشائعات والأكاذيب.