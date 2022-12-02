الجرام بـ 1600 جنيه| هل يستمر ارتفاع أسعار الذهب.. الشعبة تجيب

أجاب هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على سؤال بشأن توفعاته بشأن أسعار الذهب، خلال الفترة المقبلة، ليرد قائلا :"الموضوع مرتبط بالعرض والطلب، وده اللي هيحكم الأسعار الفترة المقبلة.

قدم هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حل الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، في سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، أن لا بد من فتح الاستيراد للسيطرة على الأسعار وهناك صعوبات كبيرة في استيراد خام الذهب لعدم توافر الدولار وعدم موافقة البنوك على الاستيراد.

المعرض الدولي للذهب

تابع هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المعرض الدولي للذهب المقرر إقامته الأسبوع المقبل سيضم كبرى الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية بالإضافة إلى بعض الدول صاحبة الخبرات في هذا النشاط، والذي يستهدف تصدير المشغولات للخارج مما يمثل نقلة نوعية والانطلاق للعالمية.

وفي السياق نفسه أشار هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك طلبات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية على سبائك الذهب مع قلة المعروض للبيع مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

