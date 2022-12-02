برلماني: المنصورة الجديدة خطوة وطنية ناجحة نحو استكمال إنشاء المدن الذكية

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن مصر أولت قضية انشاء المدن الجديدة في عصر الرئيس السيسي أهمية كبرى غير مسبوقة، تمثل آفاق جديدة للعمران ورفع قيم الثروة العقارية المصرية.

أضاف هديه في تصريح صحفي له اليوم، أن افتتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية في خطاها نحو تعزيز إنشاء المدن الذكية والتوسعة فيها، بما يتماشى مع المعايير التكنولوجية الحديثة التي تستهدف تحسين جودة معيشة المواطن والارتقاء بها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان مدينة المنصورة الجديدة تعد واحدة من مدن الجيل الرابع، والتي تم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، ليستمر العمل عليها لتدخل بعد ذلك في المدن الجديدة التي تشتمل على إسكان فاخر ومدن ذكية متكاملة تتوافر فيها إسكان اجتماعي وفيلات، وتفتح آفاقا استثمارية جديدة بالوطن.

واختتم النائب ناصر هديه، بالتأكيد على أن المنصورة الجديدة، ستكون إحدى شرايين التنمية فى ساحل مصر الشمالى، وتحتوي علي جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية باطلالة ساحرة علي ساحل البحر المتوسط بطول ١٥ كيلو مترًا، وهى بكل المعايير نقلة في المدن الذكية والجديدة في البلاد.