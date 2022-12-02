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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الونش يهنئ يوسف أوباما بـ عيد ميلاده .. شاهد

اوباما والونش
اوباما والونش

يحتفل يوسف أوباما نجم الزمالك اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد 2 ديسمبر عام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، الى ان تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك.


وحرص محمود الونش علي تهنئة يوسف اوباما وذلك عبر حسابه علي انستجرام ونشر صورة تجمعهما وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يا محترم"


حقق أوباما 11 بطولة مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى 3 مرات بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.

 

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عيد ميلاد يوسف أوباما محمود الونش القلعة البيضاء نادي الزمالك

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