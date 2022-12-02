محمود الونش يهنئ يوسف أوباما بـ عيد ميلاده .. شاهد

يحتفل يوسف أوباما نجم الزمالك اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ27 فهو من مواليد 2 ديسمبر عام 1995، بدأ مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، الى ان تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك.



وحرص محمود الونش علي تهنئة يوسف اوباما وذلك عبر حسابه علي انستجرام ونشر صورة تجمعهما وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يا محترم"



حقق أوباما 11 بطولة مع الزمالك، أبرزها التتويج ببطولة الدورى 3 مرات بجانب 4 ألقاب فى بطولة كأس مصر بالإضافة إلى التتويج مع الأبيض بلقب الكونفدرالية بجانب بطولتى السوبر المصرى والسوبر الافريقى والسوبر السعودى.