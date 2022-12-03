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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ارتدوا الملابس الشتوية.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في فترة الصباح الباكر، والليل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة على مستوى القاهرة ومحافظات الوجه البحري ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية.

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وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الشبورة المائية تتكون في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، محذرة قادة المركبات من توخي الحذر لإتعدام الرؤية على مستوى الطرق القريبة منالمزروعات والمسطحات المائية.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد حالة إستقرار بالأحوال الجوية، خلال تلك الفترة، ، خاصة مع سطوع أشعة الشمس وفترات النهار.

 

فترات الصباح الباكرة.

وناشدت منار غانم المواطنين بأرتداء الملابس الشتوية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة، وفترات الصباح الباكرة.

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