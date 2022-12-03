صحف الكويت.. البيت الأبيض : بايدن لا ينوي لقاء بوتين ..الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي.. أمريكا تصنف 3 دول مثيرة للقلق

مصر: الحكومة تنفي استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح للدولة لتنفيذ المشروعات القومية

تركيا تتوقع "اتضاح صورة" الحرب في أوكرانيا بحلول الربيع

حكومة لبنان تجتمع بعد توقف طويل

واشنطن تحذّر أنقرة من تعطيل مكافحة تنظيم داعش في سوريا

جروسي: يتعين إعادة العلاقات مع إيران إلى مسارها الصحيح

البنك المركزي العراقي يعلن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 90 مليار دولار

أمريكا تصنف الصين وإيران وروسيا دولًا "مثيرة للقلق"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مجلس الوزراء المصري نفى ما انتشر من معلومات بشأن استقطاع جزء من أموال الأوقاف لصالح الخزانة العامة للدولة لتنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، موضحًا أنه يتم توظيف عوائد الوقف في خدمة الدعوة الإسلامية، وتحسين أحوال الأئمة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة المساجد، وأعمال البر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن حكومة تسيير الأعمال في لبنان تعقد في الأسبوع المقبل، أول اجتماع لها منذ أكثر من 6 أشهر، ولكن جدول الأعمال، لم يتضمن أي خطوات محتملة نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة من أجل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.

وأشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة حذرت تركيا من تعطيل عمليات القوات الأمريكية والكردية ضد تنظيم داعش في سوريا، مع إقرارها بمخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة المضطربة، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن القصف التركي للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا مستمر.

وأفادت "الجريدة" بأن البنك المركزي العراقي، أكد تجاوز الاحتياطي النقدي، ما نسبته 160% من قيمة الدينار العراقي.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، إن "احتياطي البنك المركزي تجاوز لأول عتبة الـ 90 مليار دولار، وهو رقم كبير جداً، ويمثل مؤشرًا على تعافي الاقتصاد العراقي، وإسنادًا كبيرًا لقيمة العملة العراقية".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إنه يتوقع "اتضاح صورة" الحرب في أوكرانيا بحلول الربيع، مع تواصل القصف والاشتباكات وقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على المفاوضات.

وأوضحت "الأنباء" أن البيت الأبيض أكد أنه "لا نية" لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حاليا.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي الصحفيين "لا نية لديه لعقد محادثات مع بوتين الآن. وقال أيضا إن بوتين لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع. في الواقع، فإن الوضع على العكس من ذلك".

وقالت "القبس" إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل‭‭ ‬‬ جروسي قال إن إيران تختلف على ما يبدو مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن معلومات ينبغي أن تقدمها طهران عن برنامجها النووي، مضيفًا أنه "لا يزال يأمل" أن تقدم طهران تفسيرًا لآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة قبل سنوات قليلة.

وذكرت "الجريدة" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن الولايات المتحدة صنفت الصين وإيران روسيا ودولًا أخرى على أنها "دول مثيرة للقلق" بشكل خاص بسبب انتهاكات جسيمة، وذلك بموجب قانون الحرية الدينية.

وأضاف بلينكن في بيان أن الدول في ذلك التصنيف، ومنها كوريا الشمالية وميانمار، شاركت في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية أو تساهلت معها.

وأشارت "الوطن" إلى أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارا لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا. وبهذا الاتفاق، تنظم دول التكتل إلى حلفائها في مجموعة السبع وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد أن عطلته بولندا قبل أن تسحب اعتراضها مساء الجمعة.