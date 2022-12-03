تاسي السعودي يتراجع للأسبوع السادس والمؤشرات المصرية تواصل التألق

استكمل تاسي السعودي رحلة الهبوط في أولى جلسات ديسمبر بانتظار السياسات النقدية وتحركات أسعار النفط، ويغلق عند مستويات 10822.6 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.68%، ووسط سيولة بلغت 4.8 مليار ريال، وبأحجام تداول فاقت الـ 123 مليون سهم.

هذا وتراجع المؤشر بـ 1% خلال تداولات الأسبوع

وأنهى مؤشر "نمو" جلسة الخميس على تراجع نسبته 2.59% وعند مستويات 18747.8 نقطة ، وبسيولة بلغت نحو 127 مليون ريال

بورصة مصر

مؤشرات البورصة المصرية تنهي تداولات الخميس على ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المصريين، ليغلق الثلاثيني الرئيسي عند مستويات 13639.7 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.87%، وبلغت قيمة التداولات 2.7 مليار جنيه.

هذا وسجل المؤشر الثلاثيني ارتفاعاً أسبوعياً بأكثر من 6.7%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي أبوظبي جلسة الأربعاء ونهاية تداولات الأسبوع على مكاسب بـ 160 نقطة قبل عطلة اليوم الوطني ويوم الشهيد غداً الخميس والجمعة على أن تستأنف أسواق الإمارات عملها الإثنين المقبل.

وبجلسة الأربعاء استعاد المؤشر العام مستويات الـ 10500 نقطة من بعد تطبيق مراجعة الـ MSCI نصف السنوية ليحصد السوق سيولة تجاوزت 4 مليارات درهم.

هذا وتم إضافة سهمي Multiply وQ القابضة إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي.

وسجل المؤشر ارتفاعاً بنحو 0.23% خلال تعاملات أسبوع أقصر من المعتاد بسبب الإجازات.



سوق دبي المالي



أنهى سوق دبي جلسة الأربعاء على مكاسب 0.59% متماسكاً عند مستويات الـ 3300 نقطة.

وسجلت قيم التداول اليوم 781 مليون درهم بعد تطبيق المراجعة نصف السنوية لـ MSCI، بإضافة سهمي سوق دبي المالي ومصرف الشارقة الإسلامي إلى مؤشر الشركات الصغيرة.

وبالحديث عن تداولات الأسبوع، فقد سجل المؤشر استقراراً نسبياً.



بورصة الكويت

تراجع المؤشر الأول في ختام آخر جلسات الأسبوع بـ 0.36% لينهي الجلسة دون مستويات 8500 نقطة، ويسجل تراجعاً أسبوعياً بـ 0.6%.

هذا وسجل مؤشر الكويت الأول أعلى إغلاق شهري منذ أغسطس الماضي في نوفمبر.



بورصة قطر

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الخميس على ارتفاع بنحو 0.8% ليغلق فوق مستويات 12 ألف نقطة.

هذا وارتفع المؤشر بنحو 1.3% خلال الأسبوع، لكنه سجل خسائر شهرية تجاوزت 4% خلال نوفمبر.