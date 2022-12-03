صراع رباعي ..جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2022 عقب انتهاء دور المجموعات

انتهت مرحلة المجموعات رسميًا، مساء أمس الجمعة، بحسم منتخب سويسرا المقعد الأخير بعد فوزه على منتخب صربيا بنتيجة (3-2) ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ16، مساءاليوم السبت، بمواجهة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم بمواجهة الأرجنتين ضد أستراليا.

مونديال قطر2022 يشهد أيضًا منافسة بين خمسة لاعبين على جائزة الهداف وهم: ماركوس راشفورد (إنجلترا) - ألفارو موراتا (إسبانيا) - كودي جاكبو (هولندا) - كيليان مبابي (فرنسا) - إينر فالنسيا (الإكوادور).

الصراع تقلص إلى أربعة لاعبين نظرًا لخروج الإكوادور من دور المجموعات.

ويأتي جدول مباريات دور الـ16 كالتالي:

هولندا × الولايات المتحدة الأمريكية

الأرجنتين × أستراليا

فرنسا بولندا

إنجلترا × السنغال

اليابان × كرواتيا

البرازيل × كوريا الجنوبية

المغرب × إسبانيا

البرتغال × سويسرا