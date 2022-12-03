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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة .. أخطاء التعامل معهم علينا تجنبها

اتيكيت التعامل مع
اتيكيت التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة 

3 ديسمبر هو اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حيث يتم الاحتفاء بهذا اليوم من أجل التوعية والثقيف عن كيفية التعامل معهم. 

 

اتيكيت التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة 

ففى إطار هذا كشفت خبيرة الإتيكيت هايدي سلامة اتيكيت التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة و أخطاء فى التعامل معهم علينا تجنبها .

احذر الشفقه لأن درجة إحساسهم بالمواقف عاليه جداً
قدر آلامهم إذا حكوا لك أوضاعهم ولا تقل لهم كلنا تعبانين وكلنا نعاني
لاتنظر للجهاز البديل
لاتعرض المساعده إلا إذا طلب منك
سمهم أصحاب القدرات العاليه وليس ذوى الاعاقة الخاصه
أقدم نفسي الأول وسريعا لفاقد البصر
أنسب لهم مهام تناسب إعاقتهم بدون توضيح أو حرج
لا تتناقش مع شخص أخر وانت مسلط النظر على إعاقتهم
عندما تتحدث مع شخص يرتدي سماعة فقم أولا بجذب انتباهه وتروي قولك بهدوء حتى يتمكن من قرأة ما تقول من على الشفاه
أخبر الشخص الكفيف انك تغادر المكان
من الواجب تسهيل أمرهم على طاولة الطعام لكى يتمكن من الجلوس سويا

لاتقرب له الطعام أو تتزايد فى تقديم الواجب كن طبيعي لانه هو أيضاً طبيعي
ضرورة الدمج التربوي والتعليمي داخل الفصول
واجب على كل معلم ومعلمة ضرورة تعلم فن التعامل مع ذوي القدرات العاليه
لأ تسأل عن سبب الإعاقة ولا ننظر عليها
اجلس عندما تتحدث مع الشخص المصاب بأعاقه حركيه
مناداة الشخص بأسمه ولا تخلق له اسم حركي بالإعاقة التى يمتلكها
خذ حظرك من الاتكاء على الكرسي المتحرك
لا تغضب إذا رفض مساعدك وتحاول تذكره أنه ليس قادر على فعلها بمفرده 
احذر السخريه والتنمر

خبيرة الإتيكيت هايدي سلامة 
في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اتيكيت التعامل مع أصحاب القدرات الخاصة ذوي الإعاقة ​​​​​​​health المعاقين

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