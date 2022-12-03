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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ : مراتي بتقولي أنت السهل الصعب

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

قال الكابتن سيد عبد الحفيظ، إن نجله يوسف في ناشئين النادي الأهلي، متمنيا أن يكون أفضل منه، معلقا: "لديه اتزان في التفكير والتصرفات".

وأشار سيد عبد الحفيظ، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع عبر قناة "الأهلي"،  أنه يطالب ابنه أن يتقبل دائما النصائح من الآخرين ويقيم الأمور، مضيفا: "قولتله دي مرحلة تعليم واسمع من الكل"، لافتا إلى أن هناك مواقف في الحياة جميلها لا يرد.

وأضاف : "أنا كنت بحب الشاورما، وفضلت فترة أكلها كل يوم أثناء فترة تقديمي برنامج في قناة الأهلي"، لافتا إلى أنه يفضل أنواع معينة من الطعام عن الأخرى، وزوجته "طباخة ماهرة"، معلقا: "مراتي بتقولي أنت السهل الصعب.

النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ الأهلى عبد الحفيظ قناة الأهلي نورين شحاتة

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