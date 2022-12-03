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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الحلف بالنبي مكروه وما حكم القسم بالكعبة والمصحف .. علي جمعة يجيب

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن بعض العلماء قالوا  بأن الحلف بالمصحف وبالكعبة لا ينعقد بها يمينا وبالتالي ليس له كفارة ، فالمصحف مع عظم شأنه لا يجوز الحلف به ، فالحلف لا يكون إلا بالله أو بالنبي مؤكدا أن من حلف بحضرة النبي ، وقال والنبي لأفعلن كذا وكذا وجب عليه أن يفعل ما حلف به ، وإلا وجبت عليه الكفارة ، لأنها أحد أركان الشهادتين .

أضاف جمعة خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية أما المذهب الشافعي وجمهور الفقهاء فقالوا بأن الحلف بغير الله مكروه ولا ينعقد به اليمين كالحلف بالمصحف والكعبة وغير ذلك . 

كفارة اليمين الغموس على المصحف

الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف، وجمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».

الدكتور علي جمعة الحلف بالمصحف حكم الحلف برب الكعبة اليمين الغموس

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