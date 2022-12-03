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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أهالينا في القرى يخافون على البلد ويقفون مع الرئيس..فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فلاحي الدقهلية ويستمع إلى مطالبهم .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي زار قرية الحصص في الدقهلية وقعد مع الأهالي والموضوع ده عاجبني ".

 

وتابع  :"  أهالينا في القرى هم اللي بيخافوا على مصر ويقفوا بجانب الدولة المصرية ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   أهالينا في القرى يقفون مع الرئيس السيسي والدولة المصرية وعلى علم بقيمة الدولة المصرية ".

 

وقال :"  حديث اهالي القرى للرئيس السيسي هو الكلام المتواجد داخلها وهو الكلام الذي يقتنعون به فعليا ".

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