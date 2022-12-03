أحمد موسى: أهالينا في القرى يخافون على البلد ويقفون مع الرئيس..فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع فلاحي الدقهلية ويستمع إلى مطالبهم .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي زار قرية الحصص في الدقهلية وقعد مع الأهالي والموضوع ده عاجبني ".

وتابع :" أهالينا في القرى هم اللي بيخافوا على مصر ويقفوا بجانب الدولة المصرية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" أهالينا في القرى يقفون مع الرئيس السيسي والدولة المصرية وعلى علم بقيمة الدولة المصرية ".

وقال :" حديث اهالي القرى للرئيس السيسي هو الكلام المتواجد داخلها وهو الكلام الذي يقتنعون به فعليا ".