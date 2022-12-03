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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي يحرص على التواصل المباشر مع فئات الشعب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس السيسي لم يكتفِ بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة أمس الأول، الخميس، بل زار قرية الحصص، وهي واحدة من قرى مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص بشكل واضح على مقابلة المواطنين في العديد من المناسبات، كما يتفقد الكباري ومشاريع الطرق، بالإضافة إلى التحدث مع المواطنين المارة، حول أمور حياتهم.

وتابع: “لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال، بمثابة رسالة لكل مجتمع رجال الأعمال، فيما يخص دعم الدولة لهم وللقطاع الخاص”.

واستطرد: “لقاءات الرئيس السيسي مع المواطنين، تبعث بالعديد من الرسائل، التي تؤكد مدى حرص الرئيس والقيادة على التواصل مع جميع المواطنين”.
 

السيسي الرئيس السيسي عماد الدين حسين مبادرة حياة كريمة رجال الأعمال اخبار التوك شو

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