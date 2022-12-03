مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية بمصر .. وزير الصحة :علّم جيلا من الأطباء المميزين

فريدة خميس :

تنصيب الجراح مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة سيجني نجاحا كبيرا في مسيرتنا

وزير الصحة :

الجراح العالمي مجدي يعقوب ترك لنا جيلا من الأطباء المتميزين ليكونوا خلفائه

رئيس الجامعة البريطانية :

نحن أول جامعة تحظى بتنصيب الجراح العالمي مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا

الجامعة البريطانية تعرض فيلم تسجيلي عن الجراح العالمي مجدي يعقوب خلال حفل تنصيبه رئيسًا شرفيًا

عرضت الجامعة البريطانية في مصر فيلما تسجيليا عن حياة الدكتور مجدي يعقوب خلال مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي السير مجدي يعقوب، كأول رئيس شرفي "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر.

قال الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة البريطانية في مصر هي أول جامعة حصلت على فرصة تعيين السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا لها، الأمر الذي يؤكد على تحقيق نجاح كبير للجامعة منذ تأسيسها.

وأضاف لطفي خلال حفل تنصيب الجراح العالمي مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر، أن هذا التنصيب للسير مجدي يعقوب هو يعكس مدي تقدير أسرة الجامعة البريطانية له ولما حققه من إنجازات خاصة بعدواستطاع تحقيق نجاح كبير في مصر وبريطانيا.

قامت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بتنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيسًا شرفيًا "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر .

قالت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن الجراح العالمي مجدي يعقوب هو أول رئيسا شرفيا للجامعة مشيرا إلى أن هذا التنصيب سجني ثمار كبير لنجاح الجامعة التي ستستمر في تحقيق أهدافها ومسيرتها الحافلة بالإنجازات.

واضافت خميس خلال حفل تنصيب الجراح العالمي مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة البريطانية استطاعت في سنة واحدة ضمت قامتين في العلم والمعرفة، وهما السير مجدي يعقوب ليكون رئيسًا شرفيًا للجامعة والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد وبقوة على عراقة الجامعة البريطانية وذلك باعتبارها منارة للعلم والمعرفة، كما أنها حريصة منها على مواصلة ضم الخبرات والكوادر المتميزة لرئاستها.

بينما قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن الجراح العالمي مجدي يعقوب لم يقم بمعالجة القلوب بذاته فقط الا انه لكن عالج القلوب من خلال القيام بعمل فريق من الأطباء متميز وتعليم العديد من الجراحين العالمين في مركز أسوان للقلب.

وأضاف وزير الصحة خلال حفل تنصيب السير مجدي يعقوب رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية، أن الدكتور مجدي يعقوب هو فخر لجميع المصريين وهو شخصية عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معني، مشيرا إلى أنه يداوي القلوب ايضا من خلال البساطة والجاذبية التي يمتلكها .

بينما أشار إلى أن الدكتور مجدي يعقوب تمكن من أن ينجح في ترك 1000 مجدي يعقوب آخر وذلك عن طريق مركز مجدي يعقوب للقلب، مؤكدا الي دور مجدي يعقوب مستمر والقيام بتكريمه اليوم هو فخر للجميع.

وتشهد فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، اليوم السبت، مراسم حفل تنصيب الجراح العالمي الكبير السير مجدي يعقوب، كأول رئيسًا شرفيًا "Chancellor" للجامعة البريطانية في مصر.

ويشارك في حفل التنصيب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير البريطانى جاريث بايلي، والوزير عمرو موسي والدكتور مصطفى الفقي، عضوي مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ولفيف من الوزراء السابقين والسفراء والشخصيات العامة وكبار مسئولى الدولة ورؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

السير مجدي يعقوب، انضم إلى أسرة الجامعة البريطانية في مصر عام 2006، بمنصب عضوًا بمجلس أمناء الجامعة، كما منح الأستاذ الراحل محمد فريد خميس مؤسس الجامعة البريطانية في مصر، درجة الدكتوراة الفخرية للسير مجدي يعقوب، في أكتوبر عام 2015، تقديرا لرحلة عطائه الكبيرة فى خدمة المجتمع، وإسهاماته العلمية والابتكارية فى مجال جراحة القلب، وإعداد الكوادر العلمية والمهنية والطبية لخدمة الوطن.

مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر (1)

مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر (2)

مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر (3)

مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر (4)

مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر (5)

مجدي يعقوب أول رئيسًا شرفيًا للجامعة البريطانية في مصر (6)