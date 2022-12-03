محمد شهيب يوضح تفاصيل مشروع محور المشير فؤاد ذكري .. فيديو

قال المهندس محمد شهيب رئيس مجلس إدارة المكتب المشرف علي مشروع محور المشير فؤاد ذكري، إن هذا المشروع ضخم جدا وكان به الكثير من التحديات ولكن تم التغلب عليها في بداية الأمر لأن هذا المحور يمثل أهمية كبيرة في مشروعات الطرق بمدينة الإسكندرية.

واضاف "محمد شهيب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن هذا المحور بأكمله يكون في بحيرات أو طرق رخوة وهذه كانت من أكبر التحديات التي واجهت المشروع في بدايته.

وتابع المهندس محمد شهيب أن الـ ١٨ كيلو كباري سيكونوا بتنفيذ عالي الدقة، مشيرا إلى أن جميع الكباري في هذا المشروع سيكون عمرها الافتراضي ١٢٠ عام علي الاقل.