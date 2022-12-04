التصرف القانوني تجاه من يضع علامة حديدية لركن السيارة.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن التصرف الأمني الصحيح تجاه المواطنين الذين يقومون بوضع علامات حديدية من أجل حجز أماكن ركن سيارتهم أو السايس الذي يقوم بأخذ أموال أكثر من اللازم من المواطنين، هو الاتصال بشرطة النجدة أو شرطة المرور في الحال وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص.

وأضاف مدحت قريطم، في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن من يضع علامة حديدية أو زرع أمام منزله أو محل حتي يقوم بحجز هذا المكان لسيارته فهذا يعرضه للمسألة القانونية لأن ذلك مخالف للقانون.

وتابع مدحت قريطم، أن الدولة المصرية في الوقت الحالي تتجه نحو إنشاء جراجات مجمعة للسيارات، مثل جراج روكسي.

https://fb.watch/hbAZU-k50Q/?mibextid=NnVzG8