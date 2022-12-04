عضو فريق التحليل بمنتخب ألمانيا يكشف أسباب الخروج المهين من المونديال

كشف حسن بلتاجي، عضو فريق التحليل السابق بمنتخب ألمانيا، عن أسباب الخروج المهين للماكينات الألمانية من مونديال قطر 2022.



وقال حسن بلتاجي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "الأخطاء وسوء التوفيق وراء خروج المانيا من المونديال، والوقت لم يكن كافيا قبل المونديال لتجهيز اللاعبين، ومنتخب ألمانيا بحاجة لفكر جديد من المدربين".

وأوضح أن غرفة ملابس ألمانيا لم تشهد أزمات في المونديال، وتصريحات هانز فليك حول عدم احتفاله بلقب المونديال في قطر غير صحيح، فهو اعتاد على زيارة قطر وإقامة المعسكرات هناك منذ أن كان يعمل في بايرن ميونخ".

وعن تكميم الأفواه، قال: "اللاعبون أخدوا هذا القرار بشكل شخصي بعيدا عن الجهاز الفني، وكان بالتصويت والأغلبية أيدت هذا القرار، الجمهور لم يكن يشجع المنتخب الألماني في البطولة، ولكن هذا الموقف لا علاقة بالجهاز الفني".

وتابع: "رحيلي عن المنتخب الألماني كان مؤكدا لأن عقدي ينتهي مع نهاية كأس العالم، وكنت قررت العودة لتجربة التدريب مرة أخرى وليس التحليل، أنا مسئول لنقل الأخبار الخاصة بالمنتخب الألماني للمدرب، ولم يسألني أحد عن رد الشارع العربي عن موقفهم".

وأتم: "وجهتي المقبلة التدريب في أوروبا وليس مصر، وليس لدي طموح أن أدرب في الدوري المصري، وأرشح إسبانيا لحصد لقب المونديال".