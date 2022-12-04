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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم ينتهي من بروفات حفلتي كندا

حكيم
حكيم

نشر الفنان حكيم، مقطع فيديو قصير له، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه مع فرقته الموسيقية، بعد الانتهاء من آخر بروفاته، قبل جولته الغنائية في كندا. 

وينتظر حكيم إحياء حفلتين غنائيتين له في دولة كندا، الأولى له يوم 10 ديسمبر في انترناشيونال سنتر مسيساجا أونتاريو، والثانية له يوم 11 ديسمبر، على مسرح أوليمبيا مونتريال. 

أحدث أغاني حكيم 

يذكر أن حكيم طرحعبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة. 

 

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