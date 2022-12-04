حبس متهم بقتل شقيقه خنقا بمساعدة زميله بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة قسم ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية، حبس متهم بقتل شقيقه خنقا بمساعدة زميله بعد أن قام بتكبيله بالحبال وألقاه في مياه بحر شبين، بسبب خلافات أسرية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيق للمتهم وزميله.





وكانت المباحث الجنائية بالمحلة الكبرى، قد كشفت غموض واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية مكبلة بالحبال ملقاة بمياه ترعة بحر شبين بمدينة المحلة الكبرى، وتحديد هوية المتهم مرتكب الجريمة، وتبين أنه شقيق المجني عليه وأحد زملائه بسبب خلافات أسرية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة المقدم أحمد الشهاوي، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث المشار إليه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه من الأب، وآخر ، لهما معلومات جنائية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقرر شقيق المجنى عليه بوجود خلافات بينه والمجني عليه وعلى إثر ذلك اتفق مع المتهم الآخر على استدراجه لأحد المخازن الخاصة به،ولدى وصولهم قاما بتوثيق المجنى عليه وتكبيله بالحبال ثم قام الأول بخنقه مستخدمًا حبل، وعقب ذلك قام باستئجار مركبة توك توك من أحد الأشخاص ووضع المجنى عليه داخلها، ولدى وصوله لمحل العثور تعدى عليه بسلاح أبيض سكين ليتأكد من وفاته ثم قاما بإلقائه بالمياه،وتم بإرشادهما ضبط السلاح - الأداة مركبة التوك توك المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة.