وزير الخارجية: الرئيس السيسى تابع بشكل حثيث ودقيق الإعداد لقمة المناخ

أكد سامح شكري وزير الخارجية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع بشكل حثيث ودقيق الإعداد لقمة المناخ كوب 27 التي نظمت فى مصر بحضور رؤساء العالم الشهر الماضي.

وأضاف "شكري" خلال كلمته باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي ابرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة، :" من العام الماضي وهناك متابعة حثيثة وهناك تنسيق كامل بين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لإنجاح هذا المؤتمر .

وقال :" انعقدت القمة فى أوقات عصيبة يشهدها العالم منها الحرب الروسية الأوكرانية" مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان علي اتصال مباشر ووجه بإزالة أي عقبات لهذا المؤتمرات وهو الأمر الذي أسهم في خروج هذا المؤتمر بهذا الشكل الجيد.

و اضاف :" نوجه الشكر إلي رئيس الوزراء حيث كان هناك تناغم بين كل الأجهزة " مشيرا إلي أن كوب 27 يعد اكبر مؤتمر أممي علي الإطلاق من حيث عدد المشاركين فيه، كما أنه أكبر حدث تفاوضي حصل علي مستوى العالم بعد جائحة كورونا وتداعياتها علي الأمن الغذائي".