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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفاح رغم المرض..عواطف تعاني من جلطة بالمخ وتعمل بائعة خضروات في الفيوم|شاهد

الحاجة عواطف جلطة
الحاجة عواطف جلطة على المخ منذ 8 سنوات

مات زوجها منذ 4 سنوات ، ومازالت تعانى من جلطة بالمخ أقعدتها طريحة الفراشة، لا تستطيع الحركة أو السير، وطافت على العديد من المستشفيات للعلاج دون اى جدوى، أنها عواطف  محمود عبد العزيز من محافظة الفيوم.

 

الحاجة عواطف ومعاناة 8 سنوات جلطة على المخ

حكاية عواطف مع المرض 

صدى البلد ألتقى عواطف لمعرفة تفاصيل مرضها وحكايتها عن قرب، وبدأت حديثها، أن اسمها عواطف  محمود عبد العزيز تبلغ من العمر 50 عاما ، وأصيبت فجأة بجلطة على المخ ، جعلتها طريحة الفراش ، عقب وفاة زوجها ، وتعول 7 اولاد ، ولا تستطيع تجهيزهم للزواج، حيث أنها تعمل بائعة خضروات  من أصناف اللفت والكرنب والجرجير ، والعائد من البيع  يكاد ان يسد رمق أولادها .

وأضافت عواطف، أنها تحتاج الى علاج شهرى يزيد على الألفين جنيه ، وارتفاع مصروفات أولادها ، خاصة أن معظمها تخطى الـ17 عاما وبحاجة الى زواج ومصروفات .

الحاجة عواطف تطالب رئيس الوزراء بعلاجها

مساعدة أهل الخير          

وطالبت عواطف بعلاجها على نفقة الدولة ، وشراء كرسى متحرك لها ،  يساعدها على الحركة والتنقل داخل المنزل ، حيث يصعب حملها من ابنائها،  وتطالب مساعدة أهل الخير والجمعيات الأهلية فى تجهيز  زواج نجلتها .

الحاجة عواطف تقول : الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى 

استغاثة للمسؤولين لتقديم العلاج

واستغاثت عواطف برئيس الوزراء وكذلك وزير الصحة ومحافظ الفيوم لعلاجها وتخفيف آلامها ، من جلطة المخ التى أصابها منذ 8 سنوات ، مؤكدة بأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ، وكل أنسان لا ياخذ الا نصيبه من الدنيا .

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