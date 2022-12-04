أنشئت عام 1856.. ماذا حدث لـ ثاني أقدم محطة بالشرق الأوسط وأفريقيا قبل إعادة افتتاحها

تبذل أجهزة ومؤسسات الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، جهودا كبيرة في سبيل النهوض بمحافظات الجمهورية، حيث جرى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية غير مسبوقة والمتنوعة بجميع المحافظات بلا استثناء، إضافة لتطوير عدد من المنشآت القائمة بالفعل وجرى عليها الزمن ولم تطالها رياح التطوير أو التغيير.

وشهدت مدينة الإسكندرية طفرة غير مسبوقة في جميع المجالات وكان لها نصيبًا كبيراً من المشروعات العملاقة، التي يتم تنفيذها في كل ربوع مصر شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالاً، إضافة لتطوير عدد من المنشآت القائمة منذ سنوات داخل المحافظة ولم تطالها رياح التطوير.

ومن بين الأماكن التي طالتها رياح التطوير والتغيير محطة الإسكندرية ثان أقدم محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد محطة مصر بالقاهرة، وتم إنشاوها في 1856، وافتتحت في 1927، وفي اغسطس 2021 بدأت أعمال التنفيذ في تطوير المحطة.

وحرصت وزارة النقل خلال أعمال تطوير المحطة الإسكندرية على إشراك خبراء ومرممي الآثار في أعمال التطوير، حيث شمل التطوير ترميم الواجهة الأثرية للمحطة وتدعيم الأسقف وتطوير جميع الأرصفة وصالات التذاكر وساحة انتظار السيارات مع الحفاظ على الطابع الأثري للمحطة وشكلها التاريخي، وتحديث وتغيير شبكة المرافق الموجودة بها بالكامل.

تطوير ميدان محطة الإسكندرية

وهو مشروع ضخم بلغت تكلفته نحو 350 مليون جنيه، وتخطت التكلفة المبدئية التي كانت 270 مليون جنيه بعد إضافة محاور أخرى لتطوير الميدان، وسيتم افتتاحه غداً، ليكون نموذجا للقضاء على العشوائية وتطوير الميادين بالإسكندرية.

وشهد الميدان خلال الأيام الماضية ما يشبه خلية نحل من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية، لمتابعة الميدان أول بأول من خلال تنفيذ حملات مكبرة لرفع وإزالة جميع الإشغالات المؤقتة بمنطقة محطة مصر بنطاق حي وسط، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، لعل أخرها حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات وأكشاك الباعة الجائلين أسفرت عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع وكمية كبيرة من الإشغال الهالك، و تنطلق بعد ذلك المشروعات بعد ذلك إلى ميدان المنشية ثم ميدان محطة الرمل.

وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال الساعات الماضية، الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، حيث تفقد مداخل ومخارج ومكونات المشروع، وجميع التشطيبات النهائية التي تتم على قدم وساق، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، مؤكدا لهم مدى الاستفادة من أعمال التطوير وتحويل الميدان إلى منطقة سياحية واقتصادية واستثمارية آمنة ذات عائد استثماري للمواطن والدولة، وكذلك الفائدة التي تتعلق بالحركة المرورية في الميدان، وثمن المحافظ دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع، مؤكدا أن مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنـجازات التى تتم في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمدينة الإسكندرية.

القضاء على الأسواق العشوائية

وأوضح الشريف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق حضارية، مشيراً إلى أن المشروع يضم إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، وإنشاء مواقف متطورة وحديثة لسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، بمسارات دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وإنشاء غرفة تحكم لمراقبة الميدان بأحدث الكاميرات البانورامية لرصد الميدان بالكامل.

ماذا سيتم عقب الافتتاح ؟

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أنه عقب افتتاح المشروع سيتم عقد بروتوكولات للبدء فى تنفيذ مشروعات تطوير ميدان المنشية ومحطة الرمل، وذلك في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين مراعاة لظروفهم المعيشية.

مشروع تطوير ميدان محطة مصر

-انشاء سوق حضاري متكامل، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، بالإضافة إلى تطوير الساحة الرئيسية بالميدان، وإضافة مجموعة من العناصر ذات الطابع الاستثماري مثل اللوحات الإعلانية، ومجموعة من المحلات التجارية المتميزة.

-إنشاء 4 مواقف متطورة لسيارات الأجرة والأتوبيسات، وغرفة تحكم مزودة بكاميرات عالية الجودة لعمل حركة مرورية دائرية كاملة لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة.

- إنشاء منطقة باكيات محلات بجوار خط الترام، تتكون من دور أرضي يحتوى على 57 محلا، ودور ثان يضم 73 محلا، حيث يتم مراعاة إقامتها بصورة منظمة وحضارية للباعة.

-تنفيذ موقف ميكروباص "غرب" على مساحة 3470 م٢، إلى جانب إقامة 5 أكشاك للخدمات، كما سيتم تنفيذ موقف أتوبيس "غرب" بمساحة 2250 م٢، مع العمل على رفع كفاءة مبنى الخدمات الملحق، وكذا تنفيذ موقف ميكروباص "شرق" على مساحة 9280م٢، وتنفيذ موقف أتوبيس "شرق" بمساحة 2340م٢، و5 أكشاك للخدمات.

- السوق الحضري لمحطة مصر على مساحة 4450م٢، ويتكون من دور أرضى ويضم 88 محلا، وعدد من دورات المياه، وغرف للمولدات، والمحولات، وغرف تكسير الثلج وثلاجات، فيما يضم كلا من الدور الأول والثاني 406 فروشات، مساحة الفرش الواحد 505 م٢، و2 هايبر ماركت، و2 كافيتريا، وعددا من مكاتب الخدمات للسوق.

- تطوير ميدان الشهداء أمام محطة مصر بالإسكندرية على مساحة 18425 م2، وإقامة منطقة انتظار للسيارات أمام المحطة على مساحة 3240 م٢، إلى جانب إقامة مساحة مخصصة لـ "البرندات" في المنطقة المعروفة باسم "التبة" التي تقع على مقربة من ميدان الشهداء، حيث يتم تنفيذ منطقة مطاعم وكافيهات تضم عددا كبيرا من الماركات الشهيرة.

-تطوير النصب التذكاري للشهداء، و إقامة مسجد مكون من دورين على مساحة 123م٢ لكل دور.