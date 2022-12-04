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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يوزع شهادات محاكاة المجلس التنفيذي بالسويس

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

اختتم حزب "المصريين الأحرار" بأمانة السويس فاعليات برنامج نموذج محاكاة المجلس التنفيذى للمحافظة والذى يعد أول مجلس محاكاة للمحافظة فى مصر داخل حزب أو مؤسسة .

وجاء ذلك برعاية وتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف عادل فاضل عضو الهيئة العليا وأمين محافظة السويس.


وشهد التدريب تنفيذ جلسات للمحاكاة التدريبية لمجموعة من قيادات الحزب ومن هيئة المكتب والامانات ورؤساء اللجان والقيادات بأمانة الشباب  بمقر أمانة الحزب بالسويس.

وفي الختام وزع الحزب شهادات الاجتياز  للتدريب على المشاركين فى  نموذج محاكاة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء اركان حرب محمد مرسى سكرتير عام محافظة السويس "سابقا" واحد المدربين في البرنامج.

كما شرح عادل فاضل أمين محافظة السويس، محاور النموذج ومجريات جلساته التدريبية التي استمرت

وقال" فاضل" إن الهدف  تدريب محاكاة المجلس التنفيذى للمحافظة هو تقديم نموذجاً جديداً للتعاون المستمر مع الدولة وأتجاهاتها السياسية والإجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تمكين وتثقيف الشباب وأعداد كوادر وقيادات سياسية عن طريق الدورات العلمية والتدريبية.


وأضاف أن من منطلق الواجب الوطني المشاركة في  وضع خطط مستقبلية لحل المعضلات التي يعاني منها المجتمع السويسي،ومشاركة الجهات المختصة بهذه الحلول والعمل علي تطبيق المتاح منها .

وأشار إلى أن المشكلات التي يعانيها المواطنين والحلول المقترحة يتم صياغتها
وتقديمها للمسؤولين والقيادات بالمحافظة للمساعدة فى حلول بعض المشكلات  الموجودة بالمحافظة .

وجدير بالاشارة أن حل مشكله طريق السويس اسماعيلية والتى عان الجميع منه لسنوات طويلة جاء محققا لفكرة الحزب التي طرحها من خلال مبادرة الحزب فى ملتقى الأحزاب بالسويس .

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