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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تتعهد بمعارضة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

بلينكين
بلينكين

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد بمعارضة المستوطنات الإسرائيلية أو الضم في الضفة الغربية ، لكنه وعد بالحكم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القادمة بالأفعال وليس بالشخصيات.

من المتوقع أن يعود نتنياهو إلى السلطة بعد إبرام اتفاق ائتلافي مع حركات اليمين المتطرف بما في ذلك الصهيونية الدينية ، والتي ستُمنح منصبًا مسؤولاً عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

في حديثه إلى "J Street" العبرية، وهي مجموعة مناصرة أمريكية تقدمية مؤيدة لإسرائيل ، قدم بلينكين تهانيه للزعيم الإسرائيلي المخضرم ، الذي اصطدم مع الإدارات الديمقراطية السابقة في واشنطن.

وقال بلينكين 'سنقيس الحكومة بالسياسات التي تنتهجها وليس بالشخصيات الفردية'.

لكنه قال إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ستعمل 'بلا هوادة' للحفاظ على 'أفق أمل' ، مهما كان قاتما ، لإقامة دولة فلسطينية.

'سنواصل أيضا معارضة صريحة لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوسع الاستيطاني ، والتحركات نحو ضم الضفة الغربية ، وتعطيل الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة ، وعمليات الهدم والإخلاء ، والتحريض على العنف '.

قال بلينكين إن إدارة بايدن ستصر على 'المبادئ الديمقراطية الأساسية بما في ذلك احترام حقوق مجتمع الميم والمساواة في إقامة العدل لجميع مواطني إسرائيل'.

تشمل الجماعات اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو نعوم ، الذي يعارض زعيمه آفي ماعوز بشدة حقوق مجتمع الميم.

قال نتنياهو بسرعة أن مسيرة الفخر في القدس ستستمر ، متناقضًا مع ماعوز الذي تعهد بإلغائها.

زعيم الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير ، الذي من المتوقع أن يكون له دور رئيسي ، هو من أشد المدافعين عن المستوطنات اليهودية واعتاد أن يعلق في غرفة معيشته صورة لباروخ غولدشتاين ، الذي قتل 29 من المصلين الفلسطينيين في مسجد في الخليل عام 1994.

كانت انتخابات أول نوفمبرالماضى هي الانتخابات الإسرائيلية الخامسة في أقل من أربع سنوات ، وجاءت بعد انهيار تحالف متنوع حاول إبعاد نتنياهو الذي ابتليت به الفضيحة.

واشنطن إسرائيل جو بايدن الرئيس الأمريكي

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