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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"جلالة الملك حائل".. السعودية تدشن سفينة حربية جديدة في إسبانيا

القوات البحرية الملكية
القوات البحرية الملكية السعودية

دشنت القوات البحرية الملكية السعودية في إسبانيا، اليوم الأحد، سفينة "جلالة الملك حائل" من طراز "كورفيت - أفانتي 2200".

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس”، فستكون هذه هي السفينة الثالثة؛ بعد تدشين سفينتي "جلالة الملك الجبيل" و"جلالة الملك الدرعية"، ضمن “مشروع السروات”، المتضمن 5 سفن قتالية.

وعند بدء مراسم التدشين- التي أقيمت في مدينة سان فرناندو الإسبانية-؛ رفع قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، علم المملكة العربية السعودية على "سفينة جلالة الملك حائل"، إيذانا بدخولها الخدمة رسميا في القوات البحرية، وذلك بحضور مسؤولين سعوديين وإسبان.

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السعودية المملكة العربية السعودية القوات البحرية اسبانيا جلالة الملك حائل

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