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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نواب: افتتاح السيسي للمشروعات بالإسكندرية رسالة طمأنة بسير مصر على الطريق الصحيح

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعربت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن سعادتها الغامرة كمواطنة مصرية قبل أن تكون نائبة بمجلس النواب وهى تتابع مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمحافظة الإسكندرية مؤكدة أن هذه المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس السيسي فى جميع أنحاء البلاد تؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية على تحقيق مثل هذه الانجازات التى لم تعرفها مصر منذ أكثر من نصف قرن.

وأشارت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم أن ما يتم على أرض مصر وفى هذا التوقيت تحديداً فى ظل الأزمة المالية العالمية الصعبة يؤكد أن مصر دولة كبيرة واقتصادها صامد وقادرة باذن الله وبفضل قيادتها الحكيمة وشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على تخطى جميع الصعاب الاقتصادية وغيرها خاصة أن هذه المشروعات القومية سيكون لها اثرها الكبير فى جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لتشييد المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها.

واعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل افتتاح الرئيس السيسى لهذه المشروعات وفى هذا التوقيت تحديداً بأنها بمثابة رسالة طمأنة لجميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم  وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح ولا رجعة عن تشييد مصر من جديد للدخول الى الجمهورية الجديدة مؤكدة أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمشروعات قومية عملاقة ساهمت في معالجة الكثافات السكانية وتسهيل الحركات المرورية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب مما كان له آثره الكبير فى الحد من أزمة البطالة خلال السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بمجلس النواب الانجازات المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح على مدى ال 8 سنوات الماضية ومنها المشروعات القومية الكبرى التى افتتحها الرئيس السيسى اليوم بمحافظة الاسكندرية بأنها انجازات تاريخية وغير مسبوقة ولم تشهدها مصر منذ عهد محمد على.

وقال " سليم " فى بيان له اصدره اليوم إن استمرار مصر فى انجاز المشروعات القومية الكبرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية الخطيرة التى تواجه العالم كله يعتبر بمثابة دليل قاطع على أن مصر لديها رؤية اقتصادية ثاقبة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وفى مقدمتها التداعيات السلبية لفيروس كورونا والازمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية مشيداً بحرص الرئيس السيسى خلال افتتاحه للمشروعات القومية الاقتصادية على تخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين وعدم الاتجاه لرفع الاسعار رغم ارتفاع الاسعار عالمياً.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة فى أن هذه المشروعات القومية الكبرى سيكون لها دورها الكبير والحقيقى فى دعم الاقتصاد المصرى ورفع معدلات النمو وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية لاقامة مختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها داخل مصر وذلك الامر سيجعل من الدولة المصرية واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً وزراعيا وسياحياً خلال المرحلة القادمة.

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