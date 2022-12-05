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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد العزازي: المرحلة الثالثة من بشاير الخير 2 يتضمن 1100 وحدة كاملة الفرش

اللواء أحمد علي
اللواء أحمد علي العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات

أكد اللواء أحمد علي العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة أنه يتم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير 2، بغيط العنب، و الذي يتكون من عدد 22 عمارة، بإجمالي 1100 وحدة سكنية كاملة الفرش، و التجهيز.

 

وأضاف أحمد علي العزازى  خلال كلمته في افتتاح محور التعمير، أن مشروع بشاير الخير 2 يتضمن محلات ومولات تجارية بإجمالي مسطح 16 ألفا و 200 متر مسطح، و مسجد يسع إلى ألف مصلى.

 

وأوضح  مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، أنه تم بدء مشروع بشاير الخير 1 و 2 بغيط العنب في عام 2015، مؤكداً أنه تم تطوير منطقة غيط العنب بالكامل، و سوف يتم تطوير باقي المناطق المجاورة.

 

 

مشروع بشاير الخير 2 محلات محور التعمير العزازى وحدة سكنية

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