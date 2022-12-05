أحمد العزازي: المرحلة الثالثة من بشاير الخير 2 يتضمن 1100 وحدة كاملة الفرش

أكد اللواء أحمد علي العزازى، مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة أنه يتم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشاير الخير 2، بغيط العنب، و الذي يتكون من عدد 22 عمارة، بإجمالي 1100 وحدة سكنية كاملة الفرش، و التجهيز.

وأضاف أحمد علي العزازى خلال كلمته في افتتاح محور التعمير، أن مشروع بشاير الخير 2 يتضمن محلات ومولات تجارية بإجمالي مسطح 16 ألفا و 200 متر مسطح، و مسجد يسع إلى ألف مصلى.

وأوضح مدير إدارة المشروعات الكبرى للقوات المسلحة، أنه تم بدء مشروع بشاير الخير 1 و 2 بغيط العنب في عام 2015، مؤكداً أنه تم تطوير منطقة غيط العنب بالكامل، و سوف يتم تطوير باقي المناطق المجاورة.