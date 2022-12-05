السيسي: المنتزه متاحة للكل ومفيش حد يمتلكها والدولة بتعمل حاجات حلوة أوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن:" لما جينا نعمل المشروعات فى المنتزه البعض قال هتحرمونا"، وقال الرئيس :" المنتزه متاحة للكل، و مفيش حد يمتلك المنتزه، وأنا أولكم.. المنتزه للكل".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته، أثناء، افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، أن :" المنتزه مفتوحة للكل، وكانت بعض الأشياء التاريخية ستنهار ولكن تم تطويرها من أجل الجميع".

ولفت الرئيس إلى أنه كان يتمنى أن يتم عرض ما كان ينشر على التلفزيون، ومواقع التواصل، قبل وبعد ما حدث من تطوير بالمنتزه.

وتابع: "الكل فى مصر لازم يشوف كل شيء بيتم" مؤكدًا: "أنا بحافظ على الحاجات التاريخية، والدولة بتعمل حاجات حلوة أوي، مش عارف انتوا خايفين ليه".

وأوضح :" الناس فى مصر تعودت على أى كلام، و السير فى أى شيء".