بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

حرصت الملكة رانيا، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة ومحتشمة، حيث ارتدت بالطو طويل وذا أكمام طويلة وجمع بين اللون الرمادي الفاتح والغامق ونسق معه حزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.

وانتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد متوسطة الحجم جمعت بين اللون الأسود والأحمر والأصفر مما زاد من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.