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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسود X أسود ... مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

مي عمر
مي عمر

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي عمر في الصور بإطلالة كلاسيك، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية ذا أكمام طويلة باللون الأسود المزين بنقوشات الورد بنفس اللون ونسقت معه كولون.

وانتعلت مي عمر حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

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