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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس غريبة.. زوجة ماجد المصري تتألق في أحدث ظهور| شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت زوجة ماجد المصري، في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت بنطلون سيلفر اتسم ببعض النقوشات مع جاكيت قصير وذا أكمام طويلة بنفس النقوشات.

أنتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق مسطح باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد لمصري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.

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