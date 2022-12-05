بمشاركة 937 مدرسة.. انطلاق منافسات دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة بالإسكندرية

انطلقت منافسات دوري مستقبل وطن لأوائل الطلبة، بمحافظة الإسكندرية، والتي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والحزب، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بهدف الارتقاء بالمستوى الدراسي للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، وتنفيذا لتكليفات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الاول لرئيس الحزب، والنائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب في المحافظة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن المسابقة تستهدف تحفيز الطلبة والطالبات على بذل الجهد في مجالات العلوم والثقافة والتفوق العلمي وتقوية روح التنافس الشريف فضلاً عن تعميق إحساس الطلاب بالحس الوطني، وتنمية ثقافاتهم وترسيخ انتمائهم من خلال تعزيز الوعي من خلال الأسئلة المتعلقة بالمشروعات القومية.



وأضاف ضيف الله أن محتوى الأسئلة الخاص بالمسابقة تم إعداده من قبل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، مشيرًا إلى التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، لدورها في تذليل جميع العقبات من أجل إخراج المسابقة على أفضل ما يكون، وتحقيق الاستفادة العظمى للطلاب.

من جانبه، قال النائب خالد شلبي إن المسابقة انطلقت المرحلة التمهيدية من مسابقة دوري أوائل الطلبة بالإدارات العليمية بالعامرية وغرب ووسط والعجمي وبرج العرب، وستتوالى تباعا باقي الإدارات التعليمية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبوذكري، وكيل الوزارة، وبإشراف نادية فتحي وكيل المديرية، في تقديم كامل الدعم والمساندة من أجل إنجاح المسابقة في موسمها الثاني.

وأضاف النائب خالد شلبي، أمين التنظيم، أن تنظيم المسابقة كان متميزًا، وشهد مشاركة متميزة من الطلبة المتفوقين في جميع المدارس المشاركة على مستوى الإدارات المختلفة، مشيرًا إلى تقديم هدايا عينية لجميع الطلاب المشاركين، وجوائز مالية للمتفوقين على مستوى الإدارات التعليمية التسع ومستوى المحافظة بهدف تشجيع الطلاب وتحفيزهم وترسيخ قيم العلم والتعلم والولاء والانتماء.

وقال الأستاذ عبدالعاطي تمساح، أمين التعليم والبحث العلمي بالحزب بالمحافظة، أن المرحلة التمهيدية من مسابقة دوري أوائل الطلبة انطلقت بالإدارات التعليمية في برج العرب، والعامرية، والعجمي، وغرب ووسط، وستتوالى تباعا باقي الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن المسابقة تتضمن 937 مدرسة و6559 طالب في 9 إدارات تعليمية.

وأشار إلى أن المسابقة تتضمن نبذة عن المشروعات القومية لتعريف الطلاب بما تقوم به الدولة المصرية من بناء وتطوير، من أجل بناء الشخصية المصرية، وتحسين الخدمات المقدمة له.

يترأس لجنة الإشراف على المسابقة بالمحافظة، النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وتضم عبدالعاطي تمساح، أمين لجنة التعليم والبحث العلمي، نائبًا للرئيس، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم، مقررًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور محمد مسعد، أمين الشباب، ورامي ياسين، أمين الإعلام، وعبدالعزيز ياسين، أمين العلاقات العامة، وحسني حافظ، أمين العمل الجماهيري، ومحمد سعيد حامد جويلي، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي، وأحمد عثمان أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، ومحمد فتح الباب، أمين شئون العلاقات الحكومية.

يذكر أن المسابقة تستهدف طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية والإعدادية والثانوية) للعام الدراسي الحالي ويتم تنفيذ المسابقة بجميع المحافظات على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى القرية ثم مستوى الأحياء، وبعدها مستوى المحافظة ثم على مستوى الجمهورية.