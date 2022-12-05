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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. أخر أمنيات سهير الباروني وقصة ندمها قبل وفاتها

سهير الباروني
سهير الباروني

يوافق اليوم الإثنين 5 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة سهير الباروني، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1937، ورحلت عن عالمنا في 31 يناير عام 2012، عن عمر يناهز الـ 74 عامًا. 

لم تكن الفنانة الراحلة سهير الباروني فاتنة مثل غيرها من أبناء جيلها، ولم تكن تتمتع بتلك الطلة الساحرة، لذلك لم تحظ بالبطولة المطلقة يوما من الأيام فهي صديقة البطلة التي تسدي اليها بالنصيحة، فقد كانت تمتلك قلبًا وروحًا طيبة، أحبها الجميع وأطلقوا عليها (عانس السينما المصرية).

 

سهير الباروني وحياتها 

ولدت سهير الباروني، في 5 ديسمبر من عام 1937، وأقبلت على التمثيل وهي في العشرين من عمرها، ومنذ ظهورها حاصرها المخرجون في بداية مشوارها الفني بأدوار العانس الراغبة في الزواج التي تألقت في أدائها، بل واضافت طابعها وبصماتها الخاصة في كل عمل كانت تقوم به، فقد تألقت في تجسيد هذا الدور في فيلم أعز الحبايب، وفي فيلم بين القصرين وفيلم هارب من الزواج والكدابين الثلاثة. 

وتعد سهير الباروني، واحدة من أبرز الكوميديانات في تاريخ والدراما السينما المصرية، وقدمت عددًا من الأعمال أهمها "لن أعيش في جلباب أبي"، و"مغامرات زكية هانم" و"فرقة ناجي عطالله" و"للثروة حسابات أخرى".

 

سهير الباروني وأخر حوار لها  

وفي أحد حواراتها وفي اواخر أيامها، تمنت أن تدخل الجنة وندمت على مشوراها الفني كله، وارتدائها بدلات الرقص في بعض الأفلام، معتبرة أنها لم تأخذ حقها في التمثيل، فهي كانت تظهر في دور صاحبة البطلة وليست البطلة نفسها، وهذا ما كان يسبب لها أزمة طوال مشوارها الفني. 

وقدمت "الباروني" خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 89 عملا فنيا، حيث بدأت مشوارها الفني في الخمسينيات، وعملت فى التليفزيون والسينما والمسرح، ولكنها تألقت أكثر في المسرح واشتهرت بأداء أدوار الكوميديا عندما تخصصت فى أدوار العانس والفتاة الدميمة والفتاة المغلوبة على أمرها.

ولمعت سهير الباروني، على خشبة مسرح الريحاني، ثم شاركت مع ثلاثي أضواء المسرح الضيف أحمد وجورج سيدهم وسمير غانم مسرحياتهم، وتنبأ الجميع بأن "الباروني" هي الخليفة المحتملة للفنانة الكبيرة زينات صدقي.

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