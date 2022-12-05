الرئيس الإماراتي وملك ماليزيا يبحثان سبل التعاون الثنائي

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الاثنين/، مع ملك ماليزيا السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون بين البلدين في ظل توجهاتهما إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

وتبادل الجانبان - وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشهد الجانبان مراسم توقيع اتفاقية امتياز تاريخية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة النفط والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس" للمنطقة البرية "رقم 1" في أبوظبي التي تحتوي موارد غير تقليدية.

وقع الاتفاقية كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "بتروناس" تنجكو محمد توفيق، حيث تعد أول اتفاقية لترسية امتياز للنفط غير التقليدي على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب شروط الاتفاقية، التي تمتد مدة ستة أعوام، ستحتفظ "بتروناس" بحصة 100% في حقوق تشغيل الامتياز لاستكشاف وتقييم الموارد غير التقليدية في "المنطقة البرية رقم 1" والتي تغطي مساحة تزيد على 2000 كيلومتر مربع في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.