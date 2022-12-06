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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: حل أزمات الزمالك مع أول فوز قادم.. وفترة التوقف أضرت بالأهلي

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري

أكـد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ان مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش مهمة للغاية، ولن تكون سهلة للفريقين، مبديا استيائه الشديد من تأخر التونسي سيف الدين الجزيري في الالتحاق بصفوف الفريق الأبيض حتى الآن.

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وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر قناة Etc: "التوفيق دائما له دور كبير في تحقيق الانتصارات، في بعض مباريات الموسم الماضي، كان الزمالك الطرف الأسوأ ويحقق الفوز في المباريات".

وأضاف: "أزمات الزمالك ستحل بأول فوز قادم في الدوري، وأعتقد أن فيريرا لن يدفع بـ أحمد فتوح في المواجهة القادمة، خصوصا أنه غير جاهز بدنيا بنسبة كبيرة، ولو كنت مكان المدرب سأدفع بـ عبدالله جمعة".

وأكمل: "لا يوجد فريق بدون أزمة في غرفة الملابس، وفترة التوقف لم تفيد الزمالك مطلقا، لكنها أضرت بالنادي الاهلي".

وأوضح: "الزمالك يعاني بعض الأزمات حاليا منها الاصابات والمشاكل الآخرى، رتم الفريق أصبح بطيئ عن الموسم الماضي، تأثر بغياب بعض اللاعبين بعد رحيل بن شرقي، وسيف الجزيري الذي لم يعود حتى الآن رغم عودة علي معلول من تونس رغم حاجة الفريق الأبيض لمهاجم في المباراة المقبلة".

وتابع عبدالملك: "الجزيري أصبح خارج لقاء الزمالك أمام الطلائع، وأتمنى تواجد سامسون على مقاعد البدلاء، ولا بديل أمام الفريق الأبيض سوى تحقيق الانتصار، والفرصة كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاث".

وأكمل: "عودة محمد عبدالمنعم وعلي معلول إضافة كبيرة جدا للأهلي أمام المحلة، وسيكون عودة معلول تحديدا لها تأثير فني كبير في الأداء، بعد المستوى الذي قدمه في كاس العالم مع منتخب تونس".

أحمد عيد عبدالملك منتخب مصر الزمالك طلائع الجيش سيف الدين الجزيري

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