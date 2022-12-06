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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: المونديال نقل الصورة الحقيقية عن المواطن العربي إلى دول الغرب

كاس العالم
كاس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الإنجليز والألمان حاولوا ادخال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، في أزمات عديدة، وخلطوا السياسة بالرياضة بشكل واضح.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سوناك رئيس وزراء بريطانيا أكد أنه يرفع القبعة لقطر على استضافتها لـ كأس العالم، والانجليز يحاولون استمالة الجانب القطري، وإظهار أن هناك صداقة".

وأضاف: "المونديال نقل الصورة الحقيقية للمواطن العربي، هناك إيجابيات كبيرة من تنظيم المونديال".

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وواصل:"بطولة كأس العالم نقلت الصورة الحقيقية للمواطن العربي المتمسك بعاداته وتقاليده، والشعوب في الغرب عرفت الكثير عن العرب من خلال البطولة خصوصا أنهم يمتلكون وسائل اعلام لا تنقل الحقائق عن  الدول العربية".

محمد شبانة كأس العالم 2022 سوناك رئيس وزراء بريطانيا المونديال بطولة كأس العالم

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