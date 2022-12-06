أحمد دياب: وفرنا الاستقرار والهدوء للمحلة.. وشرحت للمدرب هذا الأمر

علق أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على تواجده في المحلة خلال الفترة الأخيرة، لبحث مشكلة المدير الفني بابافاسيليو، حتى تم حلها.

وقال دياب في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"لا يوجد لدينا أي هدف سوى خدمة أندية الدوري الممتاز حتى نصل ببطولة الدوري للدرجة التي نتمناها".

وأضاف: "لا نتأخر عن خدمة أي نادٍ، وأثناء توجدنا في المحلة قمنا بتوضيح لائحة الرابطة والتي تنص على عدم قدرة أي مدير فني فسخ تعاقده مع نادي من جانبه، ثم تدريب نادي آخر في نفس الموسم".

وأكمل: "المصري كان قريبًا من التعاقد مع المدير الفني لغزل المحلة ولكن بعد تواصلنا مع كامل أبو علي رئيس النادي استجاب سريعًا وصرف النظر".

وأردف: "واستطعنا توفير الهدوء والاستقرار للمحلة وهذا هو دورنا الأساسي تجاه الأندية الجماهيرية وقمنا بنفس هذا الدور من قبل مع الإسماعيلي والمصري، ولا توجد أي علاقة بتوقيت المساندة ومباراة الأهلي مع المحلة".