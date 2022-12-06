أحمد مرتضى: أتوقع موسما جيدًا لكل ألعاب الصالات| فيديو

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على هزيمة القلعة البيضاء في قمة السيدات أمام طائرة الأهلي، مشيرًا إلى وجود أموال كثيرة في أرصدة الزمالك بالبنوك.



وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "هذه هي الرياضة يوم لك ويوم عليك، وهنأت أعضاء مجلس إدارة الأهلي على مباراة الطائرة، وهنؤوني على مباراة اليد".

وأضاف: "اليوم أرسل لنا المصري بعض الأموال المستحقة لنا ثم قام اتحاد الكرة بالحجز عليها، ولكن نحن قادرين في ظل هذه الظروف على المنافسة على كل البطولات".

وأكمل: "نمتلك أموالا كثيرة في البنوك محجوز عليها، وأتوقع هذا الموسم أن يكون جيدًا بالنسبة لكل ألعاب الصالات وأريد الجمهور أن لا يلتفت للأخبار الكاذبة، وخسرنا من الأهلي في كرة السلة بشق الأنفس في أخر لحظة وهو يمتلك نصف منتخب مصر تقريبًا".

وحقق فريق كرة اليد بالزمالك فوزًا مثيرًا أمام نظيره بالأهلي بنتيجة 20-19، في مباراة أقيمت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ضمن الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

فيما حقق فريق كرة الطائرة سيدات الفوز على الزمالك، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على صالة الشهداء بمقر الأهلي بالجزيرة، ضمن مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة للسيدات.