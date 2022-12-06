راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

قاضى موظف في أيرلندا، شركته؛ لأنه "لا يفعل شيئًا"، ويشعر بالفراغ؛ مما جعله عرضة للتنمر.

بروح الشغل آكل وأروح

الموظف أيرلندي يدعى «أليستر ميلز»، والذي يعمل مديرًا ماليًا، شركته؛ لأنه يتلقى راتبه السنوي 126 ألف دولار، وفي المقابل لا يفعل أي شيء، بل يقضي معظم وقته في قراءة الصحف، وتناول الساندويشات، وحتى التنزه، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وشكا الموظف، قائلًا: "أذهب إلى مقصورتي، أشغل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وألقي نظرة على رسائل البريد الإلكتروني، لا توجد رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالعمل، لا رسائل، ولا حتى اتصالات".

ومن بين أيام العمل الخمسة التي يقضيها، كشف أنه يذهب إلى المكتب فقط يومين في الأسبوع، ولم يكن لديه الكثير ليفعله، فغالبًا ما يعود إلى المنزل مبكرًا؛ بسبب شعوره بالفراغ.

علاوة على ذلك، كشف “ميلز” أن كل شيء بدأ بعد أن أطلق صافرة المحاسبة غير المنتظمة في شركته.

وأضاف الرجل أنه على الرغم من ترقيته في عام 2010، فقد أُجبر على أخذ إجازة مرضية لمدة 3 أشهر بعد تعرضه للتنمر في العمل.

ومع ذلك، عاد إلى العمل بعد اتفاق نص على أنه سيُمنح نفس المكانة، الراتب والأقدمية، لكن ذلك لم يعجبه وقرر مقاضاة الشركة.