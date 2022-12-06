عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

مرتبه 126ألف دولار..
مرتبه 126ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب "الراحة": بروح آك

قاضى موظف في أيرلندا، شركته؛ لأنه "لا يفعل شيئًا"، ويشعر بالفراغ؛ مما جعله عرضة للتنمر.

بروح الشغل آكل وأروح

الموظف أيرلندي يدعى «أليستر ميلز»، والذي يعمل مديرًا ماليًا، شركته؛ لأنه يتلقى راتبه السنوي 126 ألف دولار، وفي المقابل لا يفعل أي شيء، بل يقضي معظم وقته في قراءة الصحف، وتناول الساندويشات، وحتى التنزه، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

وشكا الموظف، قائلًا: "أذهب إلى مقصورتي، أشغل جهاز الكمبيوتر الخاص بي، وألقي نظرة على رسائل البريد الإلكتروني، لا توجد رسائل بريد إلكتروني مرتبطة بالعمل، لا رسائل، ولا حتى اتصالات".

ومن بين أيام العمل الخمسة التي يقضيها، كشف أنه يذهب إلى المكتب فقط يومين في الأسبوع، ولم يكن لديه الكثير ليفعله، فغالبًا ما يعود إلى المنزل مبكرًا؛ بسبب شعوره بالفراغ.

علاوة على ذلك، كشف “ميلز” أن كل شيء بدأ بعد أن أطلق صافرة المحاسبة غير المنتظمة في شركته.

وأضاف الرجل أنه على الرغم من ترقيته في عام 2010، فقد أُجبر على أخذ إجازة مرضية لمدة 3 أشهر بعد تعرضه للتنمر في العمل.

ومع ذلك، عاد إلى العمل بعد اتفاق نص على أنه سيُمنح نفس المكانة، الراتب والأقدمية، لكن ذلك لم يعجبه وقرر مقاضاة الشركة.

موظف العمل ضغوطات العمل التنمر أيرلندي موظف أيرلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

1600جنيه ارتفاعا فى الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6-12-2022

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

كالعادة.. تعليق خالد الغندور عقب فوز الزمالك على الأهلي بكرة اليد

موضوعات متعلقة

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يوما.. نجاة 3 نيجيريين من الموت بأعجوبة

لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات| إيه القصة؟

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

مرعب.. لحظة سحل مريض صيني لرفضه الحجر الصحي..فيديو

شاهد سمكة قرش تهاجم غواصًا وتبتلع الكاميرا..فيديو

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الأمريكية | إيه السبب ؟

ترشيحاتنا

وفاة الأنبا داود أسقف المنصورة بعد صراع مع المرض

أخبار العالم | الدولار يحافظ على ثباته .. إندونيسيا تحظر العلاقات المحرمة .. كوريا الشمالية تقصف سواحل جارتها .. مصرع 5 في انفجار بأفغانستان.. وإصابة 33 في كولومبيا

حدث ليلًا.. تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه.. حسن الرداد: إيمي سمير غانم قالت لي أنا بحبك زي الكلاب

البرلمان الليبي: أي اتفاقية مع حكومة الوحدة منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية

هل صعوبة دخول الميت إلى قبره وسقوط نعشه سوء خاتمة؟.. الإفتاء: ليس دليلا

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راتبه 126 ألف دولار.. موظف يقاضي شركته بسبب «الراحة»: أذهب للأكل وأعود لبيتي

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ