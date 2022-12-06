جمال شعبان: الفيروس التنفسي الخلوي المنتشر ليس خطيرا

كشف الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق معلومات عن الفيروس التنفسي الخلوي.

وقال شعبان من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة أن الدور المنتشر حاليا عنيف وأعراضه التنفسية مزعجة جدا ولا يرحل.



ويتناوب على جميع أفراد الأسرة، ويبدأ من جديد.

وأكد أن هذا الفيروس ليس خطيرا والراحة والوسائل والمسكنات والفيتامينات.



وأشار إلى أن هذا الفيروس ليس فى مصر فقط وإنما فى العالم كله.

وأوضح ما سبق من خلال قوله الدور اللي ماشي واللي صحيح هو عنيف وأعراضه التنفسية مزعجة جدا ولا يرحل بسهولة ويتناوب علي جميع أفراد الأسرة ثم يبدأ من جديد وهو مش في مصر بس لكن في العالم كله بس الحمد الله مش خطير وعلاجه الراحة سوائل مسكنات فيتامينات.

أعراض الفيروس التنفسي الخلوي

ما أعراض الفيروس التنفسي المخلوي؟

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي تتشابه كثيرا مع الإنفلونزا وكورونا، ولذلك تسمى فيروسات تنفسية، حيث أبرز الإصابات تكون بنزلة برد وزكام وارتفاع في الحرارة والكحة البسيطة وتكسير في الجسم والتهاب في الحلق.

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي من ضمن مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تعرف باسم الفيروسات التنفسية، التي تؤثر وتصيب الجهازين التنفسي العلوي والسفلي.

علاج الفيروس التنفسي المخلوي

بحسب الكثير من الأطباء، فإن علاج الفيروس المخلوي في الغالب يكون عبارة عن خافض للحرارة وجلسات للبخار وموسعات للشعب، حيث أن أغلب الحالات تتعافى ويمكن علاجها في المنزل دون الحاجة إلى الحجز في المستشفى.

الجدير بالذكر أن الفيروس معروف منذ زمن طويل وليس جديدا على الإطلاق، كما أنه فيروس متكرر"، ولا يؤدي بطبيعته إلى الوفاة إنما مضاعفاته هي التي قد تؤدي إلى ذلك، وفقا لمستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.