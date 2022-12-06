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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابطة أردنية تدخل فى نوبة بكاء بعد إنقاذها مواطنا من الانتحار |شاهد

صدى البلد

حصد فيديو الشرطية الأردنية التي منعت أحد الشباب من الانتحار، بعد أن كان يسعى لرمي نفسه عن جسر، ملايين المشاهدات على الصفحات التي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الملازم في الأمن العام  الأردني علا الجالودي التي كانت تقنع الشاب بالعدول عن موقفه، والنزول عن حافة الجسر من دون أن يقفز، وكان حول الشرطية بعض المارة الذين ساندوها، كل ذلك وسط زحمة مرورية حصلت إثر الحدث.

وبعد أن تجاوب الشاب معها، وامتنع عن الانتحار، استمله عناصر الأمن العام، في حين انهارت الجالودي بالبكاء متأثرة بعد الموقف الصعب.

لذلك، كرم مدير الأمن العام اللواء، عبيدالله المعايطة، الجالودي من مرتبات إدارة السير "لحرفيتها ودورها الإنساني في إنقاذ شخص حاول الانتحار"، وفق ما جاء في بيان المديرية.

واعتبر المعايطة أن "هذا العمل ليس بغريب على نشامى ونشميات الأمن العام الذين يستندون لرسالة الأمن ومبادئها النبيلة القائمة على خدمة المواطنين وتعزيز أمنهم وحماية أرواحهم".

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