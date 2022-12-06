رئيس نقابة العاملين بالجمارك: شبكة الطرق والمحاور الجديدة إنجاز غير مسبوق

قال عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إن الطرق القياسية شرايين حياة ، وترفع من فرص الاستثمار ، وتساعد علي تقليل تكلفة المنتج محليا، وهي تزيد من عوائد التصدير وهوامش الربح بتكلفة منخفضة للمستهلك .

وأكد النائب عبد الفضيل، أن ذلك يأتي في إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، بإفتتاح عددا من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، ومنها محور المشير فؤاد أبو ذكري "محور التعمير" ، الذي يعتبر شريانا جديدا للحياة يمتد بطول 35 كيلومترا من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن هذا الإنجاز يدعم الامتداد العمراني المنظم، بجانب ما تم من افتتاحات بالمحافظة، ومنها تطوير محطة مصر، ونظم الإشارات لخط سكك حديد "القاهرة - الإسكندرية ، ومحور 54 للربط مع محور أبو ذكري، وافتتاح كوبري الدوران بالخلف في العامرية على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي.

وتابع النائب عبد الفضيل قائلا : إن شبكة الطرق والمحاور التي يتم افتتاحها من وقت لآخر على امتداد رقعة الجمهورية، إنجاز غير مسبوق فى فترة وجيزة لحجم المشروعات القومية العملاقة التى شاهدناها خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت المحاور المرورية شرايين جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد العمرانى المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزز من العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاساً لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.

وثمن "عبد الفضيل" جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد السيسي، الرامية لإنشاء المشروعات القومية ، والطرق الممتدة في كل محافظات مصر ، والمدن الجديدة التي تصل إلى 40 مدينة جديدة تضيف لأصول الدولة 10 تريليونات جنيه، وكلها مدن من الجيل الرابع ، والتي كان منها مدينة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس منذ أيام قليلة ، بحجم استثمارات في مرحلتها الأولي 24 مليار جنيه .

واختتم رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان تصريحاته بهذه المناسبة ، مؤكدا أن المشروعات الكبرى وغير المسبوقة التي يفتتحها الرئيس السيسي بمعدل شبه يومي لها أثرها الإيجابي علي المواطن المصري، من فرص تنمية ، وفرص عمل ، وفرص لحياة لائقة ، وفرص اقتصاد متنامي، ودعماً أكبر للاستقرار .. والقضاء على عشوائيات الفكر، وعشوائيات التخطيط ، في وقت يمر فيها العالم بظروف اقتصادية صعبة ، مما يعد تأكيدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي قادرة على تجاوز تلك الظروف، وأن هناك إرادة سياسية حاضرة، ونوعية ومتميزة استطاعت تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض.