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تعليم

ظاهرة فلكية تفاءل بها العرب.. نجوم الثريا تزين سماء مصر الليلة

الثريا
الثريا

تشهد سماء مصر، اليوم الثلاثاء، ظاهرة فلكية جديدة ومهمة؛ حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الأخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك، والمهتمين بمجال الرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا نشهد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، اقتران القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الأخوات السبعة أو بلايدس) الواقع في برج الثور، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.

وأوضح “تادرس”، أن اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة أو بلايدس) يترائى عند دخول الليل ويظلا بالسماء الى ان يختفيا مع ذيادة ضوء الشفق الصباحي فجر اليوم التالي، من جراء شروق الشمس، وانهم يظلا متجاوران في السماء.

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ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

نجوم الثريا

الثريا هي عبارة عن عنقود من نجوم زرقاء ساخنة تكونت قبل حوالي 100 مليون سنة و كان العرب القدماء يتباركون بها ويتنورون بها .

تحتل الثريا في السماء العربية مكانة واضحة ومهمة، فكلمة الثريا هي تصغير كلمة ثَروى، لما لنوئها من خير واستهلال لموسم الأمطار، كما أن العرب عرفتها باسم "النجم"، فكانت تقول ناء النجم وطلع النجم كناية عن الثريا.

وكان العرب يسمون الثريا باسمها لأنهم كانوا يتبركون بها وبشروقها ويقولون إن المطر الذي يحدث في أثناء شروقها أو غروبها يجلب الثروة.

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