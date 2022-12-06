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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلايا المخ قادرة على التجدد والنمو

أستاذ تغذية: المخ البشري في خطر نتيجة التغيرات والضغوط النفسية الشديدة

الذاكرة
الذاكرة

قالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إنه خلال آخر 20 سنة الماضية، تم التوصل إلى اكتشاف مهم للغاية، وهو قدرة خلايا المخ على التجدد والنمو، مشيرة إلى أنّ الغذاء له دور أساسي في ذلك.

وأضافت «كاظم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّه كان يُعتقد قديمًا أنّ كل خلايا الجسم تتجدد وتنمو مرة أخرى بعد موتها عدا خلايا المخ، لكن اكتُشف مخزن داخل المخ به خلايا بدائية تنمو حتى تتحول إلى خلايا العصبية تحل محل الخلايا التي تموت نتيجة ظروف معينة أو مرض أو الشيخوخة.

وأوضحت أنّه عند موت خلايا المخ تنتج مشكلات تنقسم إلى جزئين، الأول يتعلق بالمشكلات النفسية منها الاكتئاب والقلق وحالات الهلع، وغيرهم، أما الآخر تتعلق بالمشكلات الإدراكية كالقدرة على التعلم والتركيز والنسيان، وغيرها.

وأشارت إلى أننا استفادنا من خلال ذلك الاكتشاف السالف ذكره إلى معرفة وإبراز العوامل التي تجعل خلايا المخ تتجدد لحل المشكلات النفسية والإدراكية الناتجة عنها، موضحة أنّ منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ عامين أنّ المخ البشري في خطر نتيجة التغيرات والضغوط النفسية الشديدة التي تؤدئ إلى الاكتئاب، مؤكدة أهمية الغذاء لتجنب تلك الأخطار.

تجديد الخلايا 

وتابعت أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، بأنّ أهمية تناول وجبة الإفطار صباحًا والإكثار من أنواع الغذاء التي تساعد على نمو وتجدد الخلايا العصبية، مؤكدة ضرورة تحديد كمية منتسبة من الطعام بحيث لا تكون أكثر من احتياجات الجسم.

تغذية القومي للبحوث المخ التغذية الطبية الدكتورة يسر كاظم الغذاء

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