برلمانية: حضانة التعذيب بالإسكندرية غير مرخصة.. فيديو

أكدت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، أنه تواصل معي عدد من أولياء الأمور، لضحايا تعذيب حضانة بالإسكندرية، أنه قد وصل لهم تسجيل صوتي، لتعذيب أولادهم داخل الحضانة.

وقالت سوسن حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم: إن صوت صريخ التلاميذ كان صعبا، خاصة في وجود سن صغير جدا وصل إلى 3 سنوات.

وتابعت عضو مجلس النواب، تحريت بالموضوع ووجدت أن هناك محاضر في النيابة وطالبت بسرعة التحقيقات.

حدث بها حالات التعذيب

وأشارت سوسن حسني إلى أن محافظة الإسكندرية وجد بها حضانات غير مرخصة مثل الحضانة التي حدث بها حالات التعذيب.